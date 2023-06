Milan | Leao si lega fino al 2028 | gli scatti del rinnovo FOTO

Queste le prime parole pronunciate dafuori Casa, dove si era recato poco più di un'ora prima per rinnovare il proprio contratto con il club rossonero.si era presentato in sede con ...Ilha annunciato di aver prolungato in anticipo fino al 2028 il contratto con Rafael Le o. Il portoghese era arrivato dal Lille nel 2019, e finora con i milanesi ha segnato 41 reti in 162 ...Rafaelha firmato per restare alfino al 30 giugno 2028 in cambio di 5 milioni di euro a stagione, più bonus, e con una clausola rescissoria da 175 milioni. Arrivato nell'estate 2019, Rafael ha ...

MILAN, UFFICIALE IL RINNOVO DI LEAO | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Victor Osimhen ha vinto il premio come miglior attaccante della Stagione di Serie A 2022-2023, battendo i colleghi Lautaro Martinez dell'Inter e Rafael Leao del Milan. Il calciatore azzurro è anche ca ...Nell'anteprima dell'intervista che MilanTV ha realizzato con Rafael Leao, in onda alle 18:00, il portoghese si è così espresso: "Ciao ragazzi, 2028, ci siamo. Sono ...