Milan | Leao | «Felice per il rinnovo | voglio vincere tutto»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 giugno 2023) Rafael, esterno del, ha parlato delcon il club rossonero. Ecco tutte le sue dichiarazioni Rafael, esterno del, ha parlato delall’esterno di Casa. FUTURO – «Sono contento. L’ultimo desiderio della stagione?e andare tranquillo a casa. Quanto ha voluto questa firma? Sono molto contento, era una cosa che ilvoleva fare e ora speriamo di fare grandi cose in futuro. La trattativa è stata lunga? E’ un processo, un accordo. Lo abbiamo raggiunto e sono felicissimo, ora testa al Verona e al prossimo anno perché vogliamotante cose importanti. Terrà la numero 17? Vediamo, è un numero speciale per me ma vedremo». GUARDA IL VIDEO SU ...