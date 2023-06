Milan | Leao day | rinnovo da dieci

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 giugno 2023) Oggi è il giorno dell’annuncio della firma di Rafaelcol, l’attaccante portoghese resta in rossonero e lo fa con laOggi è il giorno dell’annuncio della firma di Rafaelcol, l’attaccante portoghese resta in rossonero e lo fa con la. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno potrebbe cambiare numero per la prossima stagione, ma intanto prolunga il contratto fino al 2028.