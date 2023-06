Milan | in sede l'agente Pastorello

(Di venerdì 2 giugno 2023) Non solo Rafael Leao per il rinnovo, un'altra visita a Casa: nel pomeriggio si è recato presso larossonera Federico,...

Leao si era presentato incon la nuova maglia del, che debutterà proprio sabato nella sfida interna con i veneti. Continua a leggere su Tg. La7.it - Altri cinque anni in rossonero. Il ......Leao colfino al 30 giugno 2028. La telenovela legata al futuro del portoghese si è finalmente conclusa, con Leao che - dopo aver firmato qualche minuto prima delle 16 - è uscito dalladel ..."Speriamo di fare grandi cose in futuro" Leao si era presentato incon la nuova maglia del, che debutterà proprio sabato nella sfida interna con i veneti. Per il portoghese prolungamento ...

Milan, anche l’agente Pastorello è arrivato in sede | VIDEO Pianeta Milan

MILAN Il portoghese atteso in sede per il prolungamento al 2028: guadagnerà 5 milioni a stagione più cospicui bonus Dopo un'attesa lunga quasi un anno, il giorno di Rafa Leao è… Leggi ...Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'agente Federico Pastorello, procuratore, tra gli altri, di Tommaso Baldanzi dell'Empoli e di Roberto Pereyra dell'Udinese, è ...