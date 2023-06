Milan | Ibrahimovic | “Smettere? Non credo Monza? Galliani dice che il contratto è pronto”

(Di venerdì 2 giugno 2023) A meno di un mese dalla scadenza delcon ilil futuro di Zlatannon può che essere in bilico. In particolare al termine di una stagione in cui lo svedese di fatto non è mai riuscito ad essere disponibile per la squadra a causa dei tanti problemi di natura fisica. L’attaccante ha provato a delineare quanto accadrà nei prossimi mesi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Se penso di? Non. Se devo continuare a giocare? Penso di sì. Ma devo trovare equilibrio come nella vita: se non hai serenità, stabilità, sei una bomba e le bombe esplodono. Ci deve essere anche gioia in quello che fai, non posso non avere pace in quello che so fare da n.1, giocare a calcio. Però non siamo ancora là. Penso che ho ancora da dare”. “Io so che sto bene al ...

'Milano è casa mia, del contratto non so nulla' L'obiettivo di, dunque, è di restare al. L'attaccante svedese è reduce da una stagione tormentata a causa degli infortuni, con solo ...

Dopo una stagione con 1 gol in 4 presenze, caratterizzata da tanti problemi fisici, l'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro. "Sto bene, sto bene. Ho lavorato tanto, ho for ...Niente ritiro per Zlatan Ibrahimovic. Lo attende un'altra grande sfida in Serie A, ecco l'annuncio che spiazza tutti i tifosi del Milan ...