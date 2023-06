Milan-Hellas Verona | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 2 giugno 2023) Domenica 4 giugno alle ore 21:00si affronteranno allo stadio “Giuseppe Meazza” per l’ultima giornata della Serie A 2022/23: gara di cui riportiamo lee i. Reduci da tre vittorie nelle ultime quattro partite, i rossoneri puntano a chiudere la stagione con un risultato positivo davanti al proprio pubblico. Giroud e compagni hanno già la certezza della qualificazione alla prossima Champions League grazie al successo contro la Juventus nel turno precedente. Gara da dentro o fuori per gli scaligeri, terzultimi in classifica: per ottenere la salvezza servirà almeno un pareggio e sperare, nel contempo, in una sconfitta dello Spezia. Terza qualificazione consecutiva in Champions League per il ...