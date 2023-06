Robina spera di fondare un giorno unae battersi per il diritto all'istruzione che dovrebbe ...'Vorrei che nessun giovane si senta solo in un Paese straniero' approfondimento Accoglienza,...I primi 37, fra cui 8 donne, sono sbarcati alle 2,35 dopo che al largo erano stati soccorsi dalla nave dellatedesca Mare - Go. Ihanno dichiarato di essere originari di Costa d'Avorio, ...Latedesca Mare - Go disubbidisce alle autorità italiane e con i 36soccorsi nel Mediterraneo centrale si è diretta a Lampedusa, dove è attualmente ancorata, invece che nel porto assegnato ...

Migranti, ong tedesca "disobbedisce": approda a Lampedusa anziché a Trapani Gazzetta del Sud

Sono 49 i migranti che, fra la notte e l’alba, sono giunti, dopo due sbarchi, a Lampedusa dove ieri c’erano stati 10 approdi con un totale di 355 persone. I primi 37, fra cui 8 donne, ...L’obiettivo è dotare di due nuove imbarcazioni di salvataggio la piattaforma che si è sostituita negli ultimi anni alle ong nel soccorso dei migranti in mare a largo della Sicilia. Le iniziative di ...