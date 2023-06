Migranti | Mattarella | ' italiani hanno contribuito a crescita Paesi ospitanti e sviluppo madrepatria'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 2 giu (Adnkronos) - "Numerose sono le vicende legate a concittadini illustri, chepercorso strade e rotte in tutto il mondo, disseminandolo di arte, bellezza, cultura, sapienza, saper fare. Accompagnate, anche, dall'emigrazione, provocata da condizioni di povertà". Lo dice il presidente della Repubblica Sergioin un video messaggio per gliall'estero. "Tanticercato fortuna altrove; creando ricchezza, e civiltà, grazie al lavoro e all'impegno sviluppati. Questa – moltitudine - di nostri concittadini - non senza, iniziali, difficoltà e diffidenze – ha, largamente, alla, economica e civile, dei; integrandosi, perfettamente, in quei contesti, con ingegno, ...