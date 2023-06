(Di venerdì 2 giugno 2023) Sono davvero pochi gli utenti che hanno colto finora i vantaggi nell'avere lodelsenza colori, in. La monocromia permette di non stancare gli occhi ed è l'ideale quando si utilizza lo smartphone di notte. Nella guida che segue vi mostreremo comelodelinsu Android e su iPhone. La modifica è totalmente reversibile e può essere applicata solo quando serve veramente. Alla fine della guida vi mostreremo anche le app che possiamo utilizzare per rendere automatico il passaggio alsugli schermi dei nostri telefoni. LEGGI ANCHE -> Usando uno sfondosul cellulare si risparmia batteria? 1) ...

... l'amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha scelto diin onda le ... ancora una volta, Terra Amara terrà tantissimi telespettatori letteralmente incollati allodel ......di una mostra è spesso direttamente proporzionale alla tenacia dei luoghi comuni che sain ...i tre enormi teleri nei quali Schifano rilegge ancora una volta - la sua passione per lo, i ...Oltre alla musica, l'artista si è fatta conoscere sul piccolo e granderecitando in diversi ... Salerno, nelle scorse ore, ha deciso diuna pietra sulla faccenda e zittire i rumors una ...

Mettere lo schermo del telefono in bianco e nero aiuta Navigaweb

Parma Cagliari, per la sfida della semifinale di ritorno dei playoff verrà posto un maxi schermo presso la Unipol Domus Manca sempre meno alla sfida dello stadio Ennio Tardini per la partita di ritorn ...L’estate è ormai alle porte ed è normale che i genitori comincino a pensare alle vacanze… la prima con il bimbo piccolo. L’estate, però, pur essendo così amata, non è esente da insidie. Per evitare di ...