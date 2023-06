Meteo | le previsioni per il tutto il Ponte del 2 Giugno

(Di venerdì 2 giugno 2023) Gli espertiindicano un tempo instabile, con possibili temporali anche durante questodel 2. Si prevedono temperature decisamente più basse rispetto a un anno fa. Nel 2022, durante questo periodo festivo, si registrarono infatti i primi 40 gradi di temperature all’ombra in Italia. Attualmente le massime sono invece attorno ai 28 gradi. Antonio Sanò, fondatore del sito il.it, conferma quindi che anche negli ultimi mesi abbiamo osservato importanti segnali del cambiamento climatico e anche quest’ultima fase temporalesca ci ricorda che l’energia in gioco è aumentata a causa del riscaldamento globale. Ildel mese disi annuncia complicato e a fasi alterne. Foto da il.itIldel fine settimana Nel dettaglio, la ...

Precipitazioni diffuse, di diversa intensità, caratterizzano i prossimi giorni. Sarà così soprattutto al Nord e al Centro, ma anche su alcune zone del Sud la situazione non sarà delle miglioriLeda qui a domenica potrebbero cambiare vista la minaccia di pioggia sul Montmelò a partire da domani, vedremo come i team reagiranno a un eventuale stravolgimento. Motorionline.com ...Pioggia temporalesca in arrivo, lePer gli esperti di 3bMeteo , l'alta pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella ...

Cosa dicono le previsioni meteo, per il weekend Saranno giorni instabili con piogge e temporali. Tutti i dettagli sul lungo ponte che si prospetta bagnato ...