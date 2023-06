Meta Quest 3 | annunciato il lancio per l’autunno

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il3 sarà venduto a $499,99, monterà un nuovo chipset Snapdragon, la tecnologiaReality e altro ancora, scopriamolo insiemeha recentementela loro prossima generazione di cuffie per la realtà virtuale durante ilGaming Showcase. Il3 sarà disponibile in autunno al prezzo di $499,99, e sarà possibile ottenere anche un’opzione di archiviazione aggiuntiva per avere più spazio, anche se i dettagli sui prezzi per tale opzione non sono ancora noti. Le principali novità3 Il3 sarà completamente compatibile con la libreria del2 e presenterà una serie di miglioramenti hardware. Trai, ci saranno ...