Mes | un’altra promessa tradita dal governo Meloni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 2 giugno 2023) Tra le promesse tradite di Giorgiae il suose ne può tranquillamente aggiungerne: alla fine l’Italia, nonostante le parole spese in campagna elettorale, ratificherà il Mes. Per averne contezza basta sfogliare i giornali di destra che stanno già oliando la narrazione di un “atto dovuto”, per indorare la pillola ai loro (e)lettori. L’Unione europea chiede da mesi la ratifica, la premier e Matteo Salvini si sono più volte espressi contro ma non c’è più tempo per tergiversare. “Mai fino a quando ci sarò io al”, diceva. Il tempo del mai, ora sembra essere già scaduto. Le pressioni europee perché tutti i paesi membri aderiscano al Meccanismo Europeo di Stabilità sembrano avere aperto una breccia nella maggioranza. Già nei giorni scorsi il ministro Giancarlo Giorgetti ...