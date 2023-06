Mercato Napoli | ADL ai giornalisti | “Ogni 10 giorni vi aggiorno io così evitate figuracce”

(Di venerdì 2 giugno 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, si è rivolto aipresenti nel corso della cerimonia di premiazione. Oggi, direttamente da Castel Volturno, è andata in scena la cerimonia di consegna da parte di Aurelio De Laurentiis e Stefano Ceci – amico e storico manager di Maradona – che hanno voluto omaggiare della scultura del ‘piede di Maradona’ tutti i giocatori dele lo staff tecnico. A dire la sua anche il presidente del, Aurelio De Laurentiis, che nel corso della cerimonia si è reso protagonista con un annuncio: “Dobbiamo organizzare un ‘intervallo estivo.10vi collegate con me e vi dico a che punto siamo col calcioevitiamo di far fare figure barbine a qualche ...

Il numero 1 azzurro ha fatto un punto ironicamente sul: ' Dobbiamo organizzare un 'intervallo estivo'. Ogni 10 giorni ci aggiorniamo sul nostrocosì da evitare le fake news . ......il 2 giugno redazionegenova2 ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTOREGenoa, Scamacca pazza idea per il Grifone Entella, mister Volpe: delusi dall'eliminazione contro il Pescara- Samp, la ...De Laurentiis ha commentato le voci disul futuro tecnico delscherzando con la stampa. " Dobbiamo organizzare un 'intervallo estivo'. Ogni 10 giorni vi collegate con me e vi ...

Mercato Napoli, l'annuncio a sorpresa di De Laurentiis spiazza tutti Corriere dello Sport

Ciro Venerato, giornalista Rai, esperto di mercato, attraverso le frequenze di 1 Station Radio, ha parlato della possibile scelta di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli in sostituzione di ...Il mercato del Napoli sta per partire e, per evitare errori, sbagli e nomi sbagliati, Aurelio De Laurentiis vuole dare qualche indizio ai giornalisti. L'annuncio è stato proprio del numero uno del ...