MERCATO MILAN E TOP NEWS – Il rinnovo di Leao Parla Ibrahimovic

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ildie le parole disono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa

...Le ultime prestazioni dell'Inter in Champions League hanno aumentato il valore del club sul. era presente a San Siro in occasione del derby di ritorno di Champions League contro il, ...... e nel contratto è presente anche una clausola da 175 milioni di euro, attivabile solo nelestivo e per quindici giorni. Leao ha sempre dichiarato di sentirsi a casa, con ilè cresciuto ...Si apre così un vuoto sulla trequarti del, con Maldini e Massara che hanno iniziato a setacciare ilper rimpiazzare Brahim. Al momento nei pensieri della dirigenza del 'Diavolo' sembra ...

SportMediaset - Mercato Milan: Openda sempre in cima alla lista per l'attacco, ma prende quota la... Milan News

Si è conclusa una delle "telenovele" di mercato degli ultimi mesi, ovvero quella del rinnovo tra il Milan e Rafael Leao. Il portoghese infatti ha rinnovato il suo contratto con ...Cinque milioni netti d’ingaggio più importanti bonus, e nel contratto è presente anche una clausola da 175 milioni di euro, attivabile solo nel mercato estivo e per quindici giorni. Leao ha sempre ...