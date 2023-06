e Guerini fanno capannello per conto loro, Boccia va e viene. Giuseppe Conte non è pervenuto (ma forse non l'abbiamo visto tra così tanti invitati). Presente Luigi Di Maio che nella sua nuova ...... che si presentano compatti alleelettorali, riescono poi a trovare una sintesi di governo. Anche perché c'è, come regista, un leader autorevole, ieri Silvio Berlusconi, oggi Giorgia. Al ...Arisa si ritrova da giorni al centro di numerose polemiche. Le sue parole in merito a Giorgia, al suo supporto al primo Premier donna della storia d'Italia, al netto delle sue posizioni ......

Meloni e le prove da “padrona di casa” al Quirinale. Ma il superstar è Mattarella. E anche Draghi Tiscali Notizie

A Fanpage.it con Giuseppe Cruciani parliamo di tutto: dal suo ultimo libro alle minacce degli animalisti per JJ4, dalla querelle tra Arisa e la ...Le divisioni all'interno del centrodestra non sono meno ampie rispetto a quelle del centrosinistra. Ma FdI-Lega-Fi, che si presentano compatti ...