Meghan Markle lascia Harry da solo tra le voci di divorzio

(Di venerdì 2 giugno 2023) Non si placano ledie dissidi tra il Principe. Anzi, tutt’altro, perché, secondo le ultime indiscrezioni, la Duchessa del Sussex è stata vista in giro senza il marito a Los Angeles,ndolo fin troppo spesso da. Ed è forse questo uno dei principali motivi per cui la relazione non starebbe funzionando. Ma procediamo con ordine.da: la strategia della Duchessa A parlare è stata la giornalista Petronella Wyatt: “I miei amici che vivono a Los Angeles hanno incontrato sempreai party in questi giorni. Tende area casa”. Una vera e propria bomba ...

Il principe Harry e, sempre loro, in un modo o nell'altro sempre al centro della scena. E dopo lo sfiorato incidente a New York , quasi una catastrofe per i diretti interessati, la stampa britannica torna ...Fotogallery - Harry ealla partita di basket INSUPERABILE Fotogallery - Heidi Klum compie 50 anni, la modella è sempre al top PEGNO D'AMORE Ilary Blasi si fa saldare un gioiello d'oro in vita L'EX DELLA ...ci prova e ci riprova, ma per ora non sembra riuscire nel suo intento . Chi la conosce bene aveva già previsto una sua uscita drammatica per spostare l'attenzione su di sé dopo l'...

Harry e Meghan non parleranno più della Royal Family: «Non c'è più niente da dire». Ma il vero motivo potrebbe ilmessaggero.it

Si fanno sempre più forti le voci su un presunto divorzio tra Harry e Meghan: i due starebbero passando una forte crisi. Harry e Meghan non smettono mai ...Il principe Harry e Meghan Markle, sempre loro, in un modo o nell'altro sempre al centro della scena. E dopo lo sfiorato incidente a New York, quasi una catastrofe per i diretti ...