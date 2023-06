Mattarella | passare dalla fuga di cervelli alla circolazione dei talenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 giugno 2023) Roma, 2 giu (Adnkronos) - "Oggi, lavorare all'estero, non dovrebbe più rappresentare, per nessuno, una scelta obbligata - non priva di disagi e di rischi - bensì una opportunità, specialmente per i giovani". Lo dice il presidente della Repubblica Sergioin una messaggio agli italiani all'estero per il 2 giugno. "È responsabilità, della Repubblica, far sì che si tratti di libera scelta. Il bagaglio di esperienze, umane e professionali, maturato in altre realtà, in altri Paesi, valorizza iche vanno all'estero -prosegue il capo dello Stato-., preziosi e apprezzati; consapevoli di come l'incontro, il confronto, il dialogo tra culture, ladi idee e di concezioni diverse, sia lievito per l'avanzamento in tutti i campi. Si tratta di...