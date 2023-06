Mattarella | Il conflitto in Ucraina e le tensioni nei Balcani impongono scelte coraggiose

(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - "Assistiamo oggi con interesse e attenzione a tentativi di individuare sentieri di dialogo per giungere alla pace. I principi di solidarietà e giustizia che debbono unire i popolila ricerca di una pace giusta e non di una pace raggiunta ai danni di chi è stato aggredito". Lo ha detto Sergioal concerto per gli ambasciatori accreditati a Roma in occasione della festa della Repubblica. Al concerto, al quale per il secondo anno non sono stati invitati gli ambasciatori di Russia e Bielorussia, assistono anche la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa. "Ilche, da oltre quindici mesi, produce morte e devastazione nel cuore dell'Europa sta provocando anche gravissime conseguenza al livello globale, accentuando l'insicurezza alimentare e la povertà in ...

