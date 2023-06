Mattarella e Meloni alle celebrazioni del 2 giugno. 'Le Forze armate garantiscono sicurezza e pace'

(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - Si è conclusa poco dopo le 12 la tradizionale parata del 2ai Fori Imperiali, a Roma. Oltre 5.500 invitati tra militari e civili alla cerimonia. Come da protocollo ad aprire leè stata l'alzabandiera presso l'Altare della Patria, a cui è seguito poi l'omaggio al Milite Ignoto del presidente della Repubblica, Sergio, e il sorvolo delle Frecce Tricolore. Anche Giorgia, presidente del consiglio, presente a piazza Venezia, accolta dagli applausi della folla assiepata davanti all'Altare della Patria. In piazza Venezia presenti anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del Senato, Ignazio La Russa.: "...

... a cui è seguito poi l'omaggio al Milite Ignoto del presidente della Repubblica, Sergio, e il sorvolo delle Frecce Tricolore. Anche Giorgia, presidente del consiglio, presente a ...leggi anche Festa della Repubblica, celebrazioni a Roma conFOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Festa della Repubblica italiana: origini e storia del 2 ......di pace e di sicurezza al servizio del bene comune' - ha scritto il Presidentein un messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone.: '...

In occasione della festa della Repubblica "l'auspicio è che, ancora una volta, il 2 giugno ricordi a tutti noi i diritti su cui si fonda la Repubblica, e in maniera particolare il diritto alla ...Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sarà in visita a Roma nella giornata dell'8 giugno per incontrare il presidente della Repubblica, ...