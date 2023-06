Mattarella e Meloni all'Altare della Patria. 'Forze armate garantiscono sicurezza e pace'

Leggi su agi

(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - Frecce tricolore e oltre 5.500 invitati tra militari e civili. Tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali oggi a Roma. Come da protocollo ad aprire le celebrazioni sarà l'alzabandiera presso l', a cui seguirà poi l'omaggio al Milite Ignoto del presidenteRepubblica, Sergio. Anche Giorgia, presidente del consiglio, è arrivata a piazza Venezia per assistere alla sfilata del 2 giugno. Accolta dagli applausifolla assiepata davanti all', il premier con il PresidenteRepubblica e le alte cariche dello Stato, partecipa alla deposizione di una corona di alloro sulla tomba del Milite Ignoto. In piazza Venezia sono ...