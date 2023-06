Massimo Boldi | ' Elisa Barranu? Non è la mia fidanzata | potrebbe essere mia figlia'

(Di venerdì 2 giugno 2023)è proprio come i fan lo immaginano: la naturale propensione alla battuta, il guizzo ironico e la risata che lo ha reso famoso. Ma nelle ultime, l'attore è stato messo in discussione e al ...

è proprio come i fan lo immaginano: la naturale propensione alla battuta, il guizzo ironico e la risata che lo ha reso famoso. Ma nelle ultime, l'attore è stato messo in discussione e al ...Non ci sarebbe nessuna relazione traed Elisa Barranu , l'influecer veronese di 21 anni con più di 100mila follower su TikTok. Lo assicurano proprio loro ospiti a ' Pomeriggio Cinque ' nella puntata del primo giugno. Tra l'...'Io non facevo ridere, si vede che non stavo bene. C'era il Covid', cosìha definito la sua performance nella commedia In vacanza su ...

Massimo Boldi e la 21enne Elisa Barranu: "Non stiamo insieme" | Lui: "Potrei essere suo padre" TGCOM

Massimo Boldi è proprio come i fan lo immaginano: la naturale propensione alla battuta, il guizzo ironico e la risata che lo ha reso famoso. Ma nelle ultime, l'attore è ...Massimo Boldi ha per caso una nuova fiamma Scopriamo chi si cela dietro il mistero: i fan non sanno a chi credere.