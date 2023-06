Martina Vismara | star di OnlyFans | “Ecco quanto guadagno | altro che 4 spicci”

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Ci vendiamo per 4? Non abbiamo dignità?“, questa è l’accusa che è stata rivolta a, 22enne di Legnano (Milano) edi, che vanta mezzo milione di follower su TikTok e altri sette milioni su Instagram. La piattaforma è per lei uno strumento dove pubblicare e vendere foto hot che le hanno permesso di diventare popolare, ma soprattutto di avere guadagni che sarebbero praticamente impossibili con altri lavori. La giovane ha così voluto uscire allo scoperto e rispondere alle polemiche mostrando i suoi estratti conto: “Al giorno d’oggi vince il più furbo – esordisce – riuscire a guadagnare queste cifre facendo un lavoro “normale”, anche dopo tanti anni di studio è veramente difficile e quasi impensabile. A meno che non diventi un ingegnere megaspaziale, che costruisce ...

'Ecco vedete Posso continuare all'infinito...', dice, mentre scorre con il dito sul display di un tablet e mostra i lauti bonifici, quasi tutti da 20mila euro l'uno , ricevuti per gli scatti a luci rossi postati sulla piattaforma ...'Ecco vedete Posso continuare all'infinito...', dice, mentre scorre con il dito sul display di un tablet e mostra i lauti bonifici, quasi tutti da 20mila euro l'uno , ricevuti per gli scatti a luci rossi postati sulla piattaforma ...In questi giorni sono in corso aspre polemiche nei confronti di molti influencer. Dopo Elisa Esposito , anche la giovanissimasi è trovata costretta a rispondere alle critiche di molti follower che accusano lei e altre 'colleghe' di 'vendere il corpo per 4 spicci' . Cosìha reso pubblici i suoi ...

Martina Vismara, star di OnlyFans: «Mi vendo per 4 spicci Guardate i bonifici». E pubblica gli estratti conto ilmessaggero.it

«Ecco vedete Posso continuare all'infinito...», dice Martina Vismara, mentre scorre con il dito sul display di un tablet e mostra i lauti bonifici, quasi ...«Ecco vedete Posso continuare all'infinito...», dice Martina Vismara, mentre scorre con il dito sul display di un tablet e mostra i lauti bonifici, quasi tutti da 20mila ...