Martina Vismara | la star di Onlyfans sbotta | “4 spicci? Ecco quanto guadagno mentre voi vi accontentate di 1800 euro di stipendio” E mostra i bonifici milionari

(Di venerdì 2 giugno 2023) “4”., una delle più riconosciute e seguitelet di, s’è arrabbiata. Qualcuno le ha rubato lo smartphone? L’auto? Le sono entrati i ladri in casa? Niente di tutto questo. La rabbia della 22enne da vagonate di milioni di follower sui propri social si è scatenata quando qualcuno (e in questi casi non si sa mai bene chi) ha dato a lei e alle “colleghe” (a quando il sindacato delle influencer v.m.18 su?) delle morte di fame. La scena sembra uscita da uno dei primissimi film di Pasolini, o da una commedia con Alberto Sordi, con l’appariscenteche passeggia nel vicoletto accanto a casa e il garzone del panettiere le urla: “’A morta/e de fame!”. Eh no, ...

'Ecco vedete Posso continuare all'infinito...', dice, mentre scorre con il dito sul display di un tablet e mostra i lauti bonifici, quasi tutti da 20mila euro l'uno , ricevuti per gli scatti a luci rossi postati sulla piattaforma ...'Ecco vedete Posso continuare all'infinito...', dice, mentre scorre con il dito sul display di un tablet e mostra i lauti bonifici, quasi tutti da 20mila euro l'uno , ricevuti per gli scatti a luci rossi postati sulla piattaforma ...In questi giorni sono in corso aspre polemiche nei confronti di molti influencer. Dopo Elisa Esposito , anche la giovanissimasi è trovata costretta a rispondere alle critiche di molti follower che accusano lei e altre 'colleghe' di 'vendere il corpo per 4 spicci' . Cosìha reso pubblici i suoi ...

