Marsiglia | chi per il dopo Tudor? Due possibilità direttamente dalla Serie A

(Di venerdì 2 giugno 2023) Chi sarà l’allenatore dell’addio di Igor? DueA per sostituite il tecnico Secondo quanto riportato da L’Equipe, ilstarebbe guardando allaA per trovare il sostituto di Igor, che ha ufficialmente annunciato il suo addio al club francese. Tra i nomi al vaglio ci sono quelli di Italiano e Palladino (fresco però di rinnovo con il Monza), entrambi protagonisti di stagioni eccellenti alla guida delle rispettive squadre. Più staccato l’argentino Gallardo, reduce dall’avventura con il River Plate.

siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione La situazione e gli scenari sono ... Proprio ieri si è liberato dalla principale alternativa ad Allegri, Igor Tudor. L'ex ......a mente anche i materiali raccolti nelle puntate di "Lotte organizzazione dei dannati di" ... In realtà, ma questa è l'opinione discrive, più che in contrapposizione dovrebbero essere ...Indiscrezioni pesanti dalla Francia: Igor Tudor, ex difensore croato dei bianconeri negli anni Duemila e oggi stimato allenatore dell' Olympyqueche ha appena condotto al terzo posto in ...

Marsiglia, chi colmerà il vuoto lasciato da Tudor Spunta il nome di Marcelo Gallardo TUTTO mercato WEB

Igor Tudor ha annunciato il suo addio al Marsiglia e adesso tocca a Pablo Longoria e ai suoi uomini trovare la soluzione per non rimpiangere la partenza ...Dopo solo un anno, Igor Tudor ha deciso di lasciare il Marsiglia. Secondo quanto riferisce il giornalista di Dazn Orazio Accomando, al momento non c'è nessuna avventura all'orizzonte per l'ormai ex te ...