PARIGI -Le"cinghia di trasmissione" della Russia. Così viene definito il suo partito, ex Front National oggi Rassemblement National , nel rapporto della commissione parlamentare d'inchiesta sulle ...... come si fa a proporre la prospettiva del Partito popolare europeo, oggi impegnato se mai a riassorbire un Matteo Salvini ancora alleato diLeChi glielo spiega a Emmanuel Macron che in ...... xenofobe e sovraniste che si sono date appuntamento per le prossime elezioni europee, a cominciare dal richiamo diLeall'alleanza tra chi difende la nazione e i "mondialisti che sperano ...

Marine Le Pen «è la cinghia di trasmissione di Putin in Europa» Corriere della Sera

La commissione parlamentare d'inchiesta (istituita dal partito della stessa Le Pen) evidenzia il «rapporto privilegiato» tra il Rassemblement national e Mosca, specie dopo il finanziamento della banca ...