Marina Berlusconi | Chi È Il Marito Maurizio Vanadia!

Leggi su uominiedonnenews

(Di venerdì 2 giugno 2023): fin dal 2008 la figlia del noto politico è sposata conVanadia, sebbene entrambi siano molto riservati. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa coppia…, il cui nome per intero è Maria Elvira, è presidente di Fininvest ed è anche una imprenditrice. Tutti la conoscono per essere la figlia di Silvioe della sua prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. In pochi però conoscono suo, che si chiamaVanadia.: chi è e cosa fa ilè nata nel 1966 dal matrimonio tra Silvio ...