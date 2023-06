Maria Esposito | il lavoro che faceva prima di debuttare in Mare Fuori

Leggi su biccy

(Di venerdì 2 giugno 2023)dallo scorso anno è una delle protagoniste die fra le pagine di Vanity Fair ha parlato della sua famiglia (“persone semplicissime”) e ha svelato ilchedi diventare attrice. “Persone semplicissime. Mia mamma è casalinga, mio padre lavora in una fabbrica di borse, mia sorella fa l’estetista: lei ha sempre creduto in me. Nessuno ci crede veramente a questo successo, nessuno aveva mai pensato di poter avere soldi e successo. Io sto vivendo quello che ho sempre desiderato. Com’è questa nuova vita? Surreale, è arrivato tutto all’improvviso dal nulla. Era una cosa che andava coltivata di più, ma è andata così, non ho ancora avuto il tempo di metabolizzare. Non c’è niente di più bello di quello che sto vivendo. Il calore delle ...