È stata una delle star costanti del cinema del regista Rainer Werner Fassbinder , che le aveva cucito addosso ritratti di donne allo sbando: l'attrice tedescaè morta nella giornata di ieri all'età di 83 anni in un ospedale di Heide, nella Germania settentrionale, come ha annunciato oggi il suo agente, citando la famiglia. Addio a Isa ...... Peter von Kant Isabelle Adjani: Sidonie von Gassenab Khalil Gharbia: Amir Ben Salem Hanna Schygulla: Rosemarie von Kant Stefan Crepon: Karl Aminthe Audiard: Gabriele von Kant: ...... solo che al posto dell'algida e crudele stilista dic'è lui, Peter, che altro non è che Fassbinder, perché Ozon non fa che portare alla luce quella che è una delle storie più ...

Margit Carstensen morta: addio all'attrice prediletta di Fassbinder leggo.it

Cogliendo i tempi "fluidi" François Ozon ha convertito Le lacrime amare di Petra von Kant di Rainer Werner Fassbinder da una storia d'amore omosessuale femminile a una passione maschile, portando sugl ...