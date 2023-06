Mare Fuori 4 | problemi durante le riprese della nuova stagione | rischio enorme

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 2 giugno 2023) Lequartadisono appena iniziate e con esse sono arrivati i primi: alcuni hanno corso un serio. Le prime due stagioni diavevano fatto registrare un discreto interesse del pubblico Rai, ma nulla che facesse presagire quanto è poi accaduto tra la fine dello scorso anno e l’inizio di questo. L’idea di fare una serie crime ambientata in un carcere che aveva come protagonisti degli adolescenti richiama alla mente il film cult di Marco Risi ‘Mery per sempre‘, ma la strutturaserie è più simile a produzioni estere come ‘Orange is the new Black‘ oppure ‘Vis à Vis‘. Le primequartadi ...