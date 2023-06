Marco Castoldi torna al talent musicale | le occasioni in cui ha perso le staffe sono molte

La sfida, spiega Morgan, al secolo, 'è riuscire a far vincere quella musica che è spettacolo in sé, a portarla in scena dimostrando sia che sono in grado di farlo e dimostrando che il ..., in arte Morgan, ha partecipato a ben sette edizioni di fila dello show conquistando per cinque volte la vittoria con uno dei suoi cantanti in squadra. Questo gli ha fatto guadagnare ..."Mi chiamo Morgan (), sono un musicista italiano inespresso". Si apre così il testo pubblicato da Morgan ieri sera, dopo la notizia del ritorno a X Factor . Oltre a ricordare il suo primato di "giudice che ...

Morgan afferma di essere stato “privato della pubblicazione ... SentireAscoltare

Milano – Dopo 9 anni di assenza, torna sul tavolo dei giudici di X Factor, Marco Castoldi, in arte Morgan. L’annuncio è arrivato oggi durante la presentazione della nuova edizione… Leggi ...Morgan torna giudice a X Factor 2023 dopo nove anni di assenza. E oggi il cantautore ha sentito il bisogno di spiegare ai fan il motivo per cui ...