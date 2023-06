Marciniak resta l’arbitro della finale di Champions | all’Uefa bastano le scuse e il “non sapevo fosse un evento di estrema destra”

Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accediinformato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità ...Lo riporta Sky. L'arbitro polaccoal suo posto nonostante la bufera che lo ha travolto. Dirigerà la finale di Champions Polish referee Szymongestures during the Qatar 2022 World Cup final football match between ...... ma la questioneuna cartina di tornasole della salute dei rapporti'. Secondo il rav, 'le ... L'arbitro polacco Szymonè stato designato per arbitrare la finale di Champions League tra ...

Marciniak resta l’arbitro della finale di Champions: all’Uefa bastano le scuse e il “non… Il Fatto Quotidiano

Il fischietto polacco si è difeso dalle accuse per aver partecipato a un evento organizzato dal leader dell'estrema destra polacca Mentzen. La Uefa ha accettato le sue scuse ...Szymon Marciniak resta l’arbitro della finale di Champions League tra Manchester City e Inter, in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul. Lo ha confermato la Uefa dopo le scuse ricevute dal ...