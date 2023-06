Mani in alto testo e significato canzone di Elettra Lamborghini

(Di venerdì 2 giugno 2023)inEsce il 2 giugno 2023 il nuovo album “ton” di. All’interno 10 tracce musicali, tra cui quella presentata in anteprima “in”. Cosa vuol dire questo brano destinato a conquistare la vetta delle classifiche estive? Ildiindiè racchiuso nell’incontro di un uomo che le fa battere il cuore di fronte al quale la protagonista alza lee si lascia andare. A seguire: .in...

“Mani in alto” di fronte all’estate: il testo e il significato del nuovo tormentone di Elettra Lamborghini Radio Deejay

“ELETTRATON”, secondo disco di inediti di ELETTRA LAMBORGHINI arriva oggi venerdì 2 giugno in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in ...Elettra Lamborghini ci racconta il suo secondo progetto discografico ‘Elettraton’, dal 2 giugno, parlandoci di hit, social e impegni in tv. La nostra intervista.