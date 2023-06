Manchester City-Inter | maxischermo al Meazza | tutte le informazioni

(Di venerdì 2 giugno 2023) Per la finale di Champions Leaguechi non potrà andare a Istanbul avrà modo di vedere la partita… al. Ecco lesu come assistere all’evento di sabato 10 giugno a San Siro, tramite ilallo stadio., L’EVENTO IN DIRETTA – “L’attesa per la finale di UEFA Champions League è quasi finita. Sabato 10 giugno gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sulla super sfida tra, l’atto finale dell’incredibile stagione dei nerazzurri che si giocherà all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Il tifoista sarà chiamato ancora una volta a spingere la squadra da ogni angolo del pianeta ...

La Uefa indaga sulla presenza di Szymon Marciniak, arbitro della prossima finale di Champions League tra Inter e, ad un evento organizzato in Polonia da un politico di estrema destra. Marciniak, che ha diretto anche la finale dei Mondiali di Qatar 2022, lunedì è intervenuto all'evento organizzato ...L'arbitro polacco Szymon Marciniak è stato designato per dirigere il 10 giugno a Istanbul la finale di Champions League tra Inter e. Ma rischia il posto. Perché ha partecipato alla manifestazione di un partito di estrema destra polacco. Noto per le sue posizioni xenofobe, razziste e antisemite. A chiamare in causa ...... anche per i sostenitori dell' Inter sarà possibile seguire sui maxischermi di San Siro la finalissima di Champions League contro il, in programma il 10 prossimo ...

Un maxischermo di più di 400 metri quadrati verrà installato in corrispondenza del primo anello arancio. Biglietti da 10 a 20 euro in vendita da martedì 6 giugno. I tifosi potranno… Leggi ...L'Inter aveva sondato nelle scorse settimane la possibilità di far tornare il centrocampista a Milano: Kovacic al Manchester City ...