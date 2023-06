Manchester City | Haaland | «Vogliamo vincere tutto | è per questo che mi hanno comprato»

(Di venerdì 2 giugno 2023) Erling, centravanti del, parla dei prossimi obiettivi della sua squadra: le dichiarazioni del norvegese Erling, centravanti del, ha parlato così in un’intervista alla BBC. DUE FINALI – «Sarebbe incredibile. É perche mi, ovviamente: per, non ha senso nascondersi». TRIPLETE – «significherebbe. Si tratta del mio sogno più grande e con un po’ di speranza, i sogni possono diventare realtà. Ma non sarà facile: sono due finali contro due ottime squadre che faranno diper cercare di impedircelo. Saranno motivati e pronti e ...

Il triplice fischio sulla vicenda, però, non è ancora arrivato perchè sarà l'Uefa a decidere se confermare la sua designazione per la finale di Champions del 10 giugno tra Inter e, o ...A poche ore dal fischio d'inizio della finale di Champions League tra Inter edi sabato prossimo, l' Uefa sta pensando di 'licenziare' l'arbitro designato per dirigere il match. È il polacco Szymon Marciniak , che ha arbitrato anche la finale della Coppa del ...... Rudiger (Real Madrid), Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thiaw (Milan), Wolf (Borussia Dortmund) Centrocampisti : Can (Borussia Dortmund), Goretzka (Bayern Monaco), Gundogan (), ...

Inter-City passa dal Chelsea: i casi Lukaku, Chalobah e Kovacic Calciomercato.com

'ManUtd e Inter faranno di tutto per distruggere i nostri sogni', dice il norvegese in vista delle finali di FA Cup e Champions ...proprio alla vigilia della prima finale derby nella storia della FA Cup fra Manchester City e Manchester United. Hojlund, 20 anni, è stato identificato come un obiettivo raggiungibile da Ten Hag, nell ...