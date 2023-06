Manchester City | Haaland | “Vogliamo i tre titoli Farò di tutto per riuscirci”

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Sarebbe irreale riuscire a vincere i tre. Non posso nascondermi, è il motivo per cui sono stato acquistato eil possibile affinché questo accada, è un sogno e a volte si realizzano”. Così Erlingparla ai microfoni della BBC a pochi giorni dalla finale di FA Cup contro ilUnited e a poco più di una settimana da quella di Champions League contro l’Inter. “Sono due finali contro due buone squadre. Saranno motivate e pronte, se giochiamo al nostro meglio avremo davvero buone possibilità di riuscire a concretizzare questo sogno”, ha aggiunto il bomber norvegese del. SportFace.

Kovacic, addio Chelsea I Blues autorizzano il Manchester City a trattare col giocatore ItaSportPress

A pochi giorni dall’inizio della finale di Champions League, Inter e Manchester City stanno cercando di prepararsi al meglio per raggiungere un risultato storico. Nel frattempo, però, è arrivata una n ...Sabato alle 16 si gioca la finale di FA CUP, probabili formazioni e dove vedere Manchester City-Manchester United in diretta tv e streaming ...