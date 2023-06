Manchester City | Guardiola | “Solidarietà all’arbitro Taylor”

(Di venerdì 2 giugno 2023) “Sono molto dispiaciuto per le immagini che ho visto e mi dispiace molto per Anthony”. Lo ha detto il tecnico delPepche ha espresso la suainglese della finale di Europa League, circondato e minacciato da alcuni tifosi romanisti all’aeroporto di Budapest mentre con la famiglia attendeva di imbarcarsi. Alla vigilia della finale di FA Cup, però, il pensiero è tutto sulUnited: “Si tratta di una finale molto speciale. IlUnited è una squadra diversa dalle altre. In più sono in crescità costante dall’inizio dell’anno. Grealish e De Bruyne? Si sono allenati bene e non abbiamo preoccupazioni per altri giocatori. Stanno tutti, più o meno bene”. SportFace.

Sono bastate le scuse ufficiali a Szymon Marciniak per essere confermato a dirigere la finale di Champions League tra Inter e, il 10 giugno a Istanbul. L'arbitro polacco ha seriamente rischiato di essere estromesso dalla partita più importante della carriera, dopo essere stato considerato il miglior direttore ...La Uefa accetta le 'sincere scuse e i chiarimenti' dell'arbitro Szymon Marciniak, che potrà dirigere la finale di Champions League in programma il 10 giugno a Istanbul trae Inter. E' quanto comunica la Uefa in una nota, che 'ha indagato con diligenza sulle accuse relative alla partecipazione di Marciniak a un evento organizzato a Katowice il 29 maggio'

