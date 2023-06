Manchester City | Guardiola | 'Bernardo Silva? Non so cosa succederà'

Ora per la partita contro il Torino ultima di campionato e per la finalissima di Champions League contro ill'Inter ha stretto l'accordo con Paramount+ . Infatti, nella trasferta di ...Il comunicato: " Paramount+, il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa, sarà lo sponsor presente sulla jersey che la squadra indosserà contro ilnel più ...Paramount+, il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa, sarà lo sponsor presente sulla jersey che la squadra indosserà contro ilnel più prestigioso ...

MILANO - Il 10 giugno a Istanbul contro il Manchester City l' Inter ci andrà insieme a Paramount+, il nuovo sponsor che campeggerà sulle maglie nerazzurre la sera della finale di Champions League. È l ...CHAMPIONS LEAGUE - Dopo aver oscurato e poi rimosso il vecchio sponsor Digitalbits, l'Inter ha scelto Paramount+ per la finale contro il Manchester City. Il servizio di streaming debutterà sulle ...