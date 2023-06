Mamma vede suoi bimbi con piccolo animale peloso al parco – guarda da vicino e capisce grande pericolo

Leggi su it.newsner

(Di venerdì 2 giugno 2023) Per secoli, gli esseri umani hanno sviluppato istinti e, soprattutto, acquisito la conoscenza per sapere da quali animali e altre creature tenersi alla larga. Sebbene la maggior parte della fauna selvatica sia completamente innocua per noi umani, è importante stare all’erta quando si è in mezzo alla natura. Questo è quello che la madre Leslie Howe ha fatto quando si trovava in uncon la sua famiglia. Era fino a quel punto un giorno normale fuori con i bambini, ma poi ha avvistato una strana creatura pelosa dalla forma di una pallina, riporta USA Today. Before and After:Megalopyge opercularis pic.twitter.com/YbJa4BDBUI— -Jonathan- (@Jdgallifrey) October 27, 2014 Nel 2014, Leslie, unadella Georgia, ha scoperto qualcosa di davvero bizzarroaibambini, al ...