Macabra scoperta in spiaggia | trovato il cadavere di un uomo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 giugno 2023) Forse un malore quello che ha provocato il decesso di unavvenuto ieri ad Anzio e precisamente presso l’arenile dello stabilimento Tritone, nella frazione del comune di Lavinio. Al momento non sono molti i dettagli che trapelano sulla triste vicenda ma una delle ipotesi più probabili è che l’, come già detto, sia stato stroncato da un malore. Fatto scattare l’allarme sul posto sono arrivati i soccorsi ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.sulla: identificata la donna trovata morta a Passoscuro IlinI fatti sono avvenuti ieri, sull’arenile il Tritone di Lavinio. Qui è statoildi un, circostanza sulla quale le autorità stanno al momento svolgendo le indagini al ...