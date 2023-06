L’uscita di The Mandalorian 4 su Disney+ slitta | la serie si ferma per lo sciopero degli sceneggiatori

(Di venerdì 2 giugno 2023) Com’era prevedibile,di The4 verrà ritardata. Lonegli Stati Uniti sta mettendo a rischio molte produzioni ditelevisive, che rischiano dire a data da destinarsi. O, nel peggiore dei casi, di non vedere mai più la luce. DivereHBO sono ferme. Altre, come Gli Anelli del Potere 2, possono proseguire la produzione ma senza gli showrunners. Negli USA c’è un vero e proprio caos, ed è impossibile sapere quale sarà il destino di moltissimi show televisivi. Anche The4, le cui riprese dovevano partire a breve, subirà lo stesso destino. Stando a una nota di produzione di Production Weekly, il primo ciak della quarta stagione dovrebbe essere battuto a ...

Spider - Man: AcrossSpider - Verse, a quanto ammonta'attuale punteggio del film su Rotten Tomatoes Ricordiamo che negli Stati Uniti la data d'di Spider - Man: AcrossSpider - Verse ...... dal quale èvincitrice e trionfante, Nikita Pelizon si ... che vanno dalla carriera di modella a quella di attrice,'ex ...non abbandonare questa tipologia di reality e si imbatte in Ex on...Ogni giorno con la rubrica InHouse CinecittàNews vi propone film e serie da vedere in tv ...seconda parte (la prima eralo ...'attore, affiancato da Elena Fabrizi (Sora Lella), Mario Brega, ...