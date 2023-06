L' unico pentimento è togliermi la vita Cos' ha detto il killer di Giulia Tramontano

(Di venerdì 2 giugno 2023) Alessandro Impagnatiello parla durante l'interrogatorio di convalida del fermo. Il barman responsabile dell'omicidio diammette che l'unica possibile forma diè il suicidio. «L'unica forma diche lui ritiene abbia un senso in questo momento è quella eventualmente di togliersi la». Lo haAlessandro Impagnatiello, il barman che ha ucciso la sua fidanzata incinta di 7 mesi, al suo avvocato Sebastiano Sartori. Parole che il legale ha riferito ai cronisti al termine dell'interrogatorio di convalida del fermo. Alessandro Impagniatiello ha negato di aver premeditato l'omicidio della compagna,, durante l'interrogatorio in carcere davanti al Gip Laura Angela Minerva. Lo ha ...

12.10 Impagnatiello:suicidio"L'unica forma diche abbia un senso è togliermi la vita". Sono le parole che Alessandro Impegnatiello ha riferito al suo legale dopo l'interroogatorio di convalida dell'...Giulia Tramontano uccisa, Impagnatiello: 'L'che abbia un senso è il suicidio' Giulia Tramontano uccisa, il fidanzato Alessandro Impagnatiello ai Pm: 'L'ho accoltellata al collo per ...Ed ora "l'è togliersi la vita". Lo ha ripetuto più volte nelle ultime ore, dice l'avvocato, che per ora non ha ancora decido se chiedere o meno una consulenza psichiatrica: "Vedremo, ...

Giulia Tramontano, avvocato Impagnatiello: "Nega premeditazione ... Il Sole 24 ORE

Alessandro Impagnatiello: «L'unica forma di pentimento che abbia un senso è togliermi la vita». Sono le parole che ha ripetuto l'uomo al suo legale dopo aver confessato l'omicidio di Giulia Tramontano ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...