Luigi Di Maio | Twitter sospende il suo nuovo account come inviato Ue | ecco il motivo

Mistero sul nuovo account di Di Maio: Twitter lo chiude in meno di 24 ore per violazione delle regole Open

Twitter ha sospeso il nuovo account istituzionale di Luigi Di Maio nel ruolo di rappresentante speciale dell'Unione Europea per il Golfo Persico. Il profilo EUSR_Gulf era stato inaugurato ...L'ex leader del Movimento 5 Stelle aveva fatto ieri il suo esordio sul social come nuovo Rappresentante speciale dell'Ue per il Golfo, ma la pagina è sparita per "violazione delle regole" ...