L' Uefa avvia un procedimento disciplinare contro la Roma e Mourinho VIDEO

(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - Lahato unnei confronti della Ase di Josè. Lo comunica lo stesso organo del calcio europoeo. "Ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento(DR) in seguito alla finale di Europa League tra il Siviglia Fc e l'As(1-1) disputata il 31 maggio 2023 a Budapest, in Ungheria - si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito - è statoto un" nei confronti del club giallorosso per "condotta scorretta della squadra, Art. 15(4) DR" e nei confronti dell'allenatore portoghese per "insulto/linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara, Art. 15(1)(b) DR". "L'Organo di ...

'L'Organo di Controllo, Etica e Disciplina(Cedb) deciderà a tempo debito sulla questione', aggiunge. Il procedimento disciplinare riguarda anche altri episodi avvenuti durante la finale di

Sotto la lente d’ingrandimento anche la “condotta impropria della squadra” Non terminano le polemiche dopo la finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Come si legge su Calcio e Finanza la UEFA avr ...Il giornalista ha parlato delle possibili sanzioni che la UEFA potrebbe stabilire in merito alle vicende giudiziarie che hanno interessato il club ...