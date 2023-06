L'Uefa avvia un procedimento disciplinare contro la Roma e Mourinho [VIDEO]

Leggi su agi

(Di venerdì 2 giugno 2023) AGI - Lahato unnei confronti della Ase di Josè. Lo comunica lo stesso organo del calcio europoeo. "Ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento(DR) in seguito alla finale di Europa League tra il Siviglia Fc e l'As(1-1) disputata il 31 maggio 2023 a Budapest, in Ungheria - si legge nella nota ufficiale pubblicata sul sito - è statoto un" nei confronti del club giallorosso per "condotta scorretta della squadra, Art. 15(4) DR" e nei confronti dell'allenatore portoghese per "insulto/linguaggio offensivo nei confronti di un ufficiale di gara, Art. 15(1)(b) DR". "L'Organo di ...