Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo sotto i 175 punti

Debole invece Campari ( - 0,4%) Losi conferma in retromarcia. Il differenzialeBtp e Bund scende a 175 punti con il rendimento che si indebolisce al 4,055%.le altre Piazze la ...LoBtp e Bund chiude in calo. Il differenziale scende sotto i 175 punti (174,8) dagli oltre 181 dell'avvio. Cala anche il rendimento del decennale italiano al 4,058% . 2 giugno 2023... in controtendenza rispetto a tutto il comparto dei sovrani dell'eurozona, con la conseguenza che la 'forbice' dellosi e' ulteriormente ridotta. Nel finale il differenziale di rendimento...

Lo spread tra Btp e Bund si restringe a 178 punti - Economia Agenzia ANSA

Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo. Il differenziale scende sotto i 175 punti (174,8) dagli oltre 181 dell'avvio. Cala anche il rendimento del decennale italiano al 4,058% (ANSA). (ANSA) ...Il titolo si è lasciato alle spalle la sessione della vigilia con un progresso di circa un punto percentuale e riesce a fare ancora meglio oggi. Mentre scriviamo, infatti, Italgas viene fotografato a ...