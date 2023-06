(Di venerdì 2 giugno 2023) Si accende il dibattito sull'utero in affitto, ecco la testimonianza di una madre: "Aiuto chi non può avere figli". A cifre esorbitanti

'A Riccione è appena partita la stagione balneare ma già si sta lavorandopromo - commercializzazione all'estero per i prossimi cinque anni'. Lo ha detto Simone Gobbi, ...in Germania (con lo......prima di L'uomo che cadde sulla terra . Abbiamo lasciato la sala, siamo andati a mangiare in un ristorante giapponese, una passione comune. Io amo il Giappone, ho fatto tantipubblicitari ...Sul Billboard del popolarissimo crocevia di Times Square, è stato proiettato lointeramente ... si connette al telefono tramite Bluetooth e, graziebatteria ricaricabile incorporata, ...

Lo spot alla maternità surrogata (e tutto quello che non dice) ilGiornale.it

Si accende il dibattito sull'utero in affitto, ecco la testimonianza di una madre surrogata: "Aiuto chi non può avere figli". A cifre esorbitanti ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...