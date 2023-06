LIVE Sonego-Rublev 5-7 | 0-6 | 6-3 | 7-65 | 2-1 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | resta avanti l’azzurro nel set decisivo

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-NORRIE LADI FOGNINI-OFNER 0-30 Vince anche lo scambio di pittino!!!! 0-15 DRITTO LUNGOLINEA DEVASTANTE del! 2-1!! 40-15 Prima vincente! 30-15 Risposta aggressiva di dritto in diagonale del russo. 30-0 Largo il dritto del russo. 15-0 Ace! 1-1 Ci sono voluti 5 smash a chiudere a. 40-30 A rete, purtroppo sbaglia lo smash. Adesso il vento soffia in modo copioso! 30-30 DOPPIO FALLO.segna la seconda di servizio di30-15 Risposta larga, si poteva tenere. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 NON CI ...

PARIGI - Inizia oggi il terzo turno del torneo parigino. Il primo italiano a scendere in campo sarà Lorenzoche - alle 12.30 - si confronterà con il russo Andrey Rublev. Il secondo incontro in programma sarà quello di Fabio Fognini che sfiderà - non prima delle ore 14:00 - l'austriaco Ofner. Poco ...Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 - 211 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- RUBLEV 5 - 7 0 - 6 6 - 3 4 - 4... ma poi cede ancora il servizio e Rublev può servire ancora per il set sul 6 - 5 13.00 - Rublev serve per il primo set controsul 5 - 4 12.53 -indietro di un break nel primo set 12.50 -...

LIVE Sonego-Rublev, Roland Garros 2023 in DIRETTA: l'azzurro è sfavorito, serve un'impresa OA Sport

Tre italiani impegnati a Parigi per il terzo turno. In campo Sonego sul Lenglen contro il n. 7 al mondo Rublev e Fognini sul campo 14 con l'austriaco Ofner. Più tardi Musetti contro Norrie. Il Roland ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-NORRIE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-OFNER 0-30 Altra smorzata, altro punto perso. 0-15 Solita risposta profonda di rovescio di Rublev, sb ...