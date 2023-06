LIVE Sonego-Rublev 5-7 | 0-6 | 6-3 | 7-6 | 6-3 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | impresa compiuta dall’italiano!

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-NORRIE LADI FOGNINI-OFNER Non resta che ringraziarvi e augurarvi un gran proseguo di giornata con ancora due azzurri impegnati a Parigi, per questaè tutto. Un saluto e un ringraziamento! 16.10 Il cammino dell’azzurro potrebbe inoltre non essere finito qui, perché al quarto turno lo attende Karen Khachanov, che ha battuto dopo 4 set di battaglia Thanasi Kokkinakis. Nella giornata di domenica dunquesi giocherà alla pari un posto nei quarti di finale dello slam parigino per la prima volta. 16.10 Un match incredibile, sembrava perso sul 2 set a 0, soprattutto dopo che l’azzurro aveva concesso 3 volte il servizio nel secondo parziale. ...

PARIGI - Inizia oggi il terzo turno del torneo parigino. Il primo italiano a scendere in campo sarà Lorenzoche - alle 12.30 - si confronterà con il russo Andrey Rublev. Il secondo incontro in programma sarà quello di Fabio Fognini che sfiderà - non prima delle ore 14:00 - l'austriaco Ofner. 13.13 - SET RUBLEV - Rublev vince il primo set con7 - 5 13.10 -fa il controbreak, ma poi cede ancora il servizio e Rublev può servire ancora per il set sul 6 - 5 13.00 - Rublev serve ...Il Roland Garros è in diretta su Eurosport (canali 210 - 211 del telecomando Sky), sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti- RUBLEV 5 - 7 0 - 6 6 - 3 4 - 4

Tre italiani impegnati a Parigi per il terzo turno. In campo Sonego sul Lenglen contro il n. 7 al mondo Rublev e Fognini sul campo 14 con l'austriaco Ofner. Più tardi Musetti contro Norrie. 0-30 Altra smorzata, altro punto perso. 0-15 Solita risposta profonda di rovescio di Rublev, sb ...