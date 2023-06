LIVE Sonego-Rublev 5-7 | 0-6 | 4-1 | Roland Garros 2023 in DIRETTA | c’è il break nel terzo per l’azzurro

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 giugno 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-NORRIE LADI FOGNINI-OFNER 4-1 Palla bassa proposta dale sbaglia ancora col drittoin lunghezza! 40-30 Smorzata di dritto e gran recupero dicol rovescio. 40-15 Ancora col servizio Lorenzo! 30-15 Altra prima sulla riga!impazzito col suo angolo si lamenta per la “fortuna” di Sonni! Questo è il momento. 15-15 Servizio e avanti col dritto!!! 0-15 Non ci credo! Volèe di dritto solo da spingere messa in rete. come sul 5-5 15-15 del primo set. 3-1 Si difendee fa il punto!!!! Altro errore di dritto e altro lancio di racchetta del russo. 30-40 Eccola la risposta che ...