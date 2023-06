LIVE – Sonego-Rublev 5-7 0-1 | terzo turno Roland Garros 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 2 giugno 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildel(terra battuta). Il torinese sembra in ottima forma. All’esordio ha domato il giovane statunitense Ben Shelton mentre al secondo round ha dominato le operazioni contro il padrone di casa Ugo Humbert. Adesso occorre alzare ulteriormente illlo di fronte al numero sette del mondo, che nelle sue due uscite sul rosso francese ha battuto in quattro set rispettivamente il serbo Laslo Djere e il transalpino Corentin Moutet.partirà sfavorito contro il russo secondo le quote dei bookmakers. Il bilancio dei precedenti, tuttavia, è in perfetta parità (1-1) allo di ...

PARIGI - Inizia oggi il terzo turno del torneo parigino. Il primo italiano a scendere in campo sarà Lorenzoche - alle 12.30 - si confronterà con il russo Andrey Rublev. Il secondo incontro in programma sarà quello di Fabio Fognini che sfiderà - non prima delle ore 14:00 - l'austriaco Ofner. Poco ...Roland Garros, terzo turno: tocca a Fognini,contro Rublev. ...Tre italiani in campo a Parigi per il terzo turno. Apre il programmasul Lenglen contro il n. 7 al mondo Rublev, più tardi Musetti contro Norrie e Fognini - Ofner. aggiornamenti, ...

LIVE Sonego-Rublev, Roland Garros 2023 in DIRETTA: l'azzurro è sfavorito, serve un'impresa OA Sport

Daria Kasatkina progressed to the fourth round of the Roland Garros after beating Peyton Stearns 6-0, 6-1. In the men's singles, Karen Khachanov won his first set of his match against Thanasi ...Join Luke McLaughlin for all the latest action from Roland Garros on day six of the season’s second grand slam tournament ...